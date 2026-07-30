Уралец получил срок за двойной перелом челюсти посетителю арт-кафе

Жителю Каменска-Уральского вынесли приговор за перелом челюсти посетителю арт-кафе. Дебошир получил условный срок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел еще в начале 2023 года в арт-кафе "Седьмое небо". Как было установлено, в тот день уралец с сообщником, дело которого выделено в отдельное производство, беспричинно напали на ранее незнакомого посетителя. В результате последний получил двойной перелом нижней челюсти.

Сам зачинщик драки вину не признал и заявил, что был лишь свидетелем чужого конфликта. Однако представленных доказательств хватило для вынесения приговора.

Синарский районный суд Каменска-Уральского признал мужчину виновным. Ему назначено 2,5 года лишения свободы условно. Также суд обязал уральца выплатить избитому мужчине 300 тысяч рублей компенсации.