Минэкономразвития оценило уровень инфляции в стране

Министерство экономического развития РФ подготовило новый обзор цен, в котором зафиксировало замедление инфляции. За неделю с 21 по 27 июля 2026 года потребительские цены выросли всего на 0,04%. Это позволило удержать годовой показатель инфляции на отметке 5,94%. Эксперты ведомства отмечают, что на рынке сложилась спокойная ситуация, а по некоторым категориям товаров стоимость даже пошла вниз.

В продовольственном секторе цены изменились на 0,17%. Главным фактором здесь стало сезонное удешевление овощей и фруктов, которые сбросили в цене почти 0,8%. При этом стоимость остальных продуктов питания выросла в среднем на 0,26%. В категории непродовольственных товаров рост цен также замедлился и составил 0,15%. Самую приятную динамику показала сфера услуг - здесь цены упали на 0,30%.

Ранее российский фондовый рынок столкнулся с беспрецедентным затяжным кризисом: индекс Мосбиржи падает 20 недель подряд, опустившись в июле 2026 года ниже психологической отметки в 1900 пунктов. С начала года потери составили около 35%, что обнулило сбережения миллионов частных инвесторов и обесценило акции крупнейших корпораций.