Прокуратура проверит, кто и зачем выстрелил в 11-летнего мальчика у гостиницы в Екатеринбурге

Прокуратура организовала проверку после новости о неизвестном, открывшем стрельбу по школьникам у гостиницы "Мадрид" в Екатеринбурге. 11-летний мальчик получил четыре ранения из травмата.

По данным СМИ, 28 июля двое подростков приехали на велосипедах к гостинице и стали кидать мелкие камешки в продух фундамента здания. В этот момент кто-то сверху с балкона открыл по ним огонь, ранив ребенка. Мальчик закричал от боли, а стрелявший мужчина выглянул и пригрозил открыть огонь еще раз, если те не уедут.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также будут установлены обстоятельства произошедшего и степень тяжести травм, причиненных подростку.

"Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки, организованной органом предварительного расследования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.