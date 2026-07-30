Экономический совет ЛДПР: Государству пора начинать оживлять экономику

За январь-июнь 2026 года промпроизводство в стране выросло лишь на 0,4% в годовом исчислении. Прогноз ЦБ по росту ВВП в 2026 году понижен до 0,0–1,0%. То есть, экономика и производство уже официально практически остановили рост. Что будет с экономикой дальше и есть ли надежды на восстановление роста? Своим мнением с Накануне.RU поделился член Экономического совета ЛДПР, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Владимир Гамза.



"Если не будет инвестиций в основной капитал, то понятно, что и восстановления экономики не будет. Поэтому основное решение сегодня, которое может возобновить рост экономики, это инвестиции в основной капитал. И если бизнес не может инвестировать, потому что нет прибыли, так как нет сбыта продукции, то совершенно очевидно, что государство должно включиться в это дело и все сделать для того, чтобы те проекты, которые были запущены до 2025 года и в 2025 году, продолжали реализовываться", — отметил Владимир Гамза.

Во-вторых, как считает он, государству нужно обеспечить определённый спрос на продукцию и запустить "национальные общественные работы", чтобы оживить экономику: дороги, ЖКХ, инфраструктура.

"Ну и третье, что делают в мире, — включают так называемый механизм количественного смягчения и добавляют в экономику денежных средств, увеличивают денежную массу", — отметил член Экономического совета ЛДПР.

По его словам, эти три вещи обязательно нужно реализовывать, иначе инвестиции в основной капитал перестанут осуществляться, и те проекты, которые были запущены, остановятся. "Роста экономики, конечно, не будет, если не будет инвестиций в основной капитал. Поэтому государство должно включиться в это дело", — пояснил он.



Эксперт добавил, что уже существует проблема неплатежей у предприятий, поэтому нужно создать отдельное агентство по реструктуризации, чтобы поддерживать определенные компании — в первую очередь крупные и средние.

"Надо разбираться отдельно с каждым предприятием, которое находятся в тяжёлом состоянии. Государство должно врубиться по полной, как говорят. Другого варианта нет", — заключил Владимир Гамза.