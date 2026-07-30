БПЛА атаковали одно из предприятий и склад Wildberries в Удмуртии

Одно из предприятий в Удмуртии подверглось атаке украинских беспилотников, сообщила исполняющая обязанности главы региона Ольга Абрамова в мессенджере "Макс".

Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы, дежурят кареты скорой помощи, добавила Абрамова.

Компания Wildberries сообщила, что из-за атаки на логистическом объекте компании в Сарапуле возникло возгорание. На месте работают пожарные. Предварительно, пострадавших нет. В связи с объявленной воздушной тревогой на логистическом объекте была проведена заблаговременная эвакуация.