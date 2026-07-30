30 Июля 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге обсудили концепции двух новых общественных пространств

Директор Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений – главный архитектор Администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов провел заседание совета по развитию общественных пространств. Эксперты рассмотрели эскизный проект пешеходных пространств ЖК "Сердце города" в границах улиц Героев России, Челюскинцев и Беринга, а также концепцию создания "Круглого леса" в жилом районе Широкая Речка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В обсуждении приняли участие эксперты в области ландшафтного и архитектурно-градостроительного проектирования, истории, а также представители Администрации города Екатеринбурга.

Открывая заседание, Руслан Габдрахманов отметил, что территория бывшей промзоны у железнодорожного вокзала долгие годы рассматривалась как площадка для перспективного освоения. Представленная концепция сохраняет изначальные идеи по созданию общественного пространства внутри жилого квартала, доступного всем жителям и гостям Екатеринбурга.

Как рассказала директор по продукту компании "Гринвич Недвижимость" Анастасия Полухина, проект предполагает создание трех взаимосвязанных пешеходных бульваров, которые станут продолжением существующей городской улично-дорожной сети и объединятся вокруг центрального общественного пространства.

Концепция пешеходных пространств ЖК "Сердце города" предусматривает создание зон для спокойного отдыха и общения, спортивной активности и проведения городских мероприятий. В центре общественного пространства предлагается разместить сухой фонтан с арт-объектом, стилизованным под карту Екатеринбурга. Кроме того, проектом предусмотрены высадка яблоневой аллеи, установка современных малых архитектурных форм, обустройство безбарьерной среды, многоуровневого освещения и комплексного озеленения с использованием деревьев, кустарников и многолетних растений. Отдельно проработана прифасадная зона объектов, к которой примыкают коммерческие помещения

Эксперты рекомендовали доработать проект, уделив внимание более глубокому отражению исторического и культурного контекста территории, озеленению, а также созданию комфортного микроклимата внутри микрорайона.

Переходя к рассмотрению второго вопроса, Руслан Габдрахманов подчеркнул, что главной задачей проекта "Круглый лес" должно стать максимальное сохранение существующего лесного массива с созданием при этом комфортных условий для отдыха горожан.

Концепцию представил руководитель ISAEV ARCHITECTS Кирилл Исаев. Проект предполагает бережное благоустройство территории с минимальным вмешательством в природную среду. Дорожки планируется проложить с учетом существующих деревьев, сохранив естественный характер леса. Концепция предусматривает создание нескольких функциональных зон: для тихого отдыха, прогулок, занятий спортом, семейного досуга, детских игр и общения жителей. Также предлагается организовать пикниковую зону, площадку для выгула собак, экотропу и многофункциональное общественное пространство с амфитеатром. В зимний период проектом предусмотрено использование территории для лыжных прогулок и катания на коньках.

Члены совета обратили внимание на первоочередную задачу – сохранение лесной территории, минимизацию площадок для активного отдыха с учетом расчета рекреационной нагрузки и раскрытия природных особенностей территории. Рекомендовали авторам выполнить более глубокий анализ ландшафта, флоры и фауны, дополнительно проработать систему освещения, параметры прогулочных маршрутов и отдельные решения по организации пространств.

По итогам заседания оба проекта направлены на доработку с учетом высказанных замечаний. После внесения изменений концепции повторно представят на рассмотрение экспертов.

Теги: общественное пространство, Руслан Габдрахманов


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