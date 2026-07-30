Зарплаты в сфере трубопроводного транспорта взлетели до 296 тысяч рублей

Специалисты по эксплуатации трубопроводов стали самыми высокооплачиваемыми работниками в России. Агентство ТАСС изучило свежие данные Росстата и выяснило, что в мае средняя зарплата в этой сфере достигла 295 978 рублей. На данный момент это самый высокий показатель среди всех отраслей в стране.

Доходы сотрудников в этом секторе выросли очень быстро. Еще в апреле 2026 года средний размер оплаты труда здесь составлял 200 391 рубль. Таким образом, всего за один месяц сумма увеличилась на 95,5 тысячи рублей. Такой резкий скачок вывел отрасль в лидеры по уровню заработка, оставив позади многие другие популярные направления.

В 2026 году федеральный МРОТ увеличится до 27 093 рублей, однако итоговая выплата зависит от условий трудового договора и отработанного времени. Как пояснил доцент Игорь Балынин, работодатель обязан платить полную сумму только при стопроцентной занятости, тогда как сотрудники на полставки законно получат минимум 13 546,5 рубля при условии сокращения графика до 20 часов в неделю.