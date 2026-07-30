В День города в Екатеринбурге изменят маршруты общественного транспорта

В Екатеринбурге в предстоящий День города, 1 августа, движение транспорта на центральных улицах будет временно ограничено. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

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В связи с этим изменится схема у некоторых маршрутов общественного транспорта. Так, с 22:00 31 июля до 6:00 2 августа изменения коснутся автобусных маршрутов №043 (до 4:00), 45 (до 4:00), 47, 48, 63, 64, 67, 72, 76, 85, 92 и 95. При этом с 20:00 1 августа и до конца праздника автобусы №64 и №67 будут следовать по другой временной схеме.

До 20:00 1 августа по временной схеме будет курсировать и автобусный маршрут №46. А после 20 часов он будет укорочен до остановки "Горный университет".

Также с 20:00 1 августа и до окончания праздничных мероприятий изменятся схемы движения:

автобусных маршрутов №49, 50, 51, 52, 54, 054, 57, 59, 62, 81, 84, 87, 89 и 93;

троллейбусных маршрутов №26, 27, 31, 35 и 36;

трамвайных маршрутов №2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 23.

Жителей и гостей уральской столицы просят планировать свои поездки с учетом всех изменений. Напомним, что в День города работа наземного и подземного общественного транспорта Екатеринбурга будет продлена.