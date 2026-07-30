Закрыт аэропорт Перми
В Перми закрыт аэропорт Большое Савино.
Таковы данные Росавиации. Причина закрытия, как и всегда, не названа.
Ранее в Пермском крае введён режим беспилотной опасности.
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09:03 мск.Закрыт аэропорт Перми
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В Перми закрыт аэропорт Большое Савино.
Таковы данные Росавиации. Причина закрытия, как и всегда, не названа.
Ранее в Пермском крае введён режим беспилотной опасности.
Теги: Пермь, Большое савино, аэропорт
Предыдущие новости на эту тему:Ранее 30.07.2026 08:00 Мск В Прикамье объявлена беспилотная опасность
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