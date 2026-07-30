30 Июля 2026
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Алексей Вихарев помог жильцам дома, месяц прожившим без газа

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев продолжает помогать местным жителям с решением их проблем. В этот раз удалось разрешить ситуацию жильцов дома №54 по ул. Индустрии, которые на месяц остались без газа.

С этой историей к депутату обратилась пенсионерка с Уралмаша Татьяна Викторовна. По ее словам, в конце мая сотрудник газовой службы зафиксировал в ее квартире целый ряд нарушений: отсутствие двери на кухне, неправильно установленные варочную панель и отключающий кран, расположение крана и шланга в зоне нагрева. После этого газ отключили не только в квартире пенсионерки, но и еще в четырех по тому же стояку, дав на устранение нарушений всего два дня и не забыв пригрозить судом.

"Пенсионерка предположила, что за ее счет и ее руками пытаются сделать чужую работу. Обратилась за помощью ко мне, а я — попросил разъяснения у газовиков. К счастью, конфликт удалось быстро уладить: специалисты компании заменили газовый шланг в квартире пенсионерки, провели повторную проверку на герметичность и восстановили газоснабжение. Обошлось малыми затратами. К вопросам безопасности нужно относиться серьезно. Но и доверием людей нельзя злоупотреблять", — написал Алексей Вихарев в своих соцсетях.

Общественный прием у депутата гордума Екатеринбурга Алексея Вихарева(2026)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

С другой проблемой к представителю "Единой России" в гордуме обратилась 77-летняя Надежда Юрьевна, которая пожаловалась на отсутствие навесов на автобусных остановках "Новомосковская". Из-за этого людям, ожидающим транспорт, негде присесть и укрыться от дождя, ветра и палящего солнца. Особенно тяжело пожилым людям. Депутат сразу же передал информацию в городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В июле остановочные навесы были установлены.

Помог депутат и с приведением в порядок сквера имени героя СВО Ярослава Лешукова в границах улиц Ангарской и Билимбаевской, который зарос травой и крапивой. После напоминания администрации Железнодорожного района о подведомственной им территории, заросли оперативно скосили.

"В ближайшие два года общественное пространство планируют реконструировать — сейчас ищут средства на проектно-сметную документацию. Новость отличная! Но и про текущее содержание забывать нельзя", — добавил Алексей Вихарев.

Теги: Екатеринбург, Алексей Вихарев, остановка Новомосковская, газ, общественный прием


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