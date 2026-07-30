Бывших замгубернатора Белгородской области приговорили к 20 и 19 годам

Мещанский суд Москвы приговорил бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова к 20 и 19 годам соответственно по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе. Об этом пишет ТАСС.

Суд также назначил Зайнуллину штраф в размере почти 474 млн рублей, а Базарову — 500 млн рублей. Бывшие чиновники лишены права занимать должности на госслужбе на сроки более десяти лет.

Базаров и Зайнуллин были задержаны летом 2025 года. Их обвинили в получении взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих организаций за содействие в заключении контрактов на строительные работы и общее покровительство. Речь идет о так называемых "зубах дракона" – бетонные препятствия, цепочкой располагающиеся вдоль границы. Так, по данным следствия, Базаров дал указание вместо нормативных железобетонных противотанковых заграждений закупить более дешевые – меньших размеров и массы.

Всего на скамье подсудимых было 10 фигурантов. Им было предъявлено обвинение в присвоении или растрате, взяточничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. В результате их действий бюджету был причинен ущерб свыше 1,7 миллиарда рублей.