Скандально известному митрополиту Илариону изменили место службы с Бразилии на Подмосковье

Митрополит Иларион, попавший за последние годы в большое количество скандальных историй, назначен служить в Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь в Подмосковье, решение принял патриарх Кирилл.

На сайте Московской патриархии сообщается, что такой указ был принят в ответ на просьбу митрополита остаться в России, чтобы заботиться о престарелой матери. Изначально митрополита Илариона собирались отправить служить в провинциальные православные храмы в Бразилии.

Новое место служения митрополита Илариона находится в поселке санатория "Горки Ленинские" в Московской области, пишут "Ведомости".

В мае этого года митрополита Илариона в Чехии остановили полицейские, в багажнике его автомобиля нашли неизвестное вещество белого цвета. Митрополит назвал ситуацию провокацией и заявил, что не имеет отношения к незаконному обороту наркотиков. В итоге – хлопотами патриарха и МИДа РФ – Илариона выпустили на свободу, он вернулся в Россию. До этого – в 2024 году – митрополита отстранили от управления Будапештско-Венгерской епархией на фоне секс-скандала, связанного с одним из помощников Илариона.