Тюменцев начнут поить чистой водой из колонок и водовозов

Губернатор Тюменской области Александр Моор высказался о том, как в столице региона улучшат качество питьевой воды.

"Тюмень Водоканал" столкнулся с крайне низким качеством исходной воды из реки Туры. Причиной стали сразу несколько неблагоприятных природных факторов. Специалисты Метелёвской водоочистной станции предпринимают все необходимые меры, чтобы избавить воду от неприятного запаха и привкуса.

В те части Тюмени и Тюменского округа, куда вода поступает из Метелёвского водозабора, по графику будут приезжать водовозы. В городе будет 21 точка, в округе – семь. В северной части Тюмени появится сеть колонок, где можно будет набрать чистую водопроводную воду. Также такие колонки появятся на объездной, со стороны Казарово. Вода в колонках и водовозах будет бесплатной.

30 июля передвижные пункты набора воды буду открыты в Тюмени и Тюменском округе. Они начнут работать с 14.00. Более детальную информацию можно получить по номеру 540-940. Адреса размещения колонок в Тюмени: Щербакова, 88, Щербакова, 90, Щербакова, 112, Щербакова, 114, Солнечный проезд, 6, Беляева, 35 в.

Ранее жители Тюмени начали жаловаться на качество текущей из кранов воды – они сообщали о запахе гнили в Росводоканал, Роспотребнадзор, в мэрию и губернатору. Жалобы опубликованы в соцсетях. По их словам, в домах портятся чайники и посудомоечные машины, а чистка зубов и стирка становятся проблемой. Люди боятся пить такую воду и вынуждены покупать бутилированную воду в магазинах.

Также жители областной столицы шокированы разливом Туры и ситуацией на набережной. По их словам, в воде плавает дохлая рыба и рядом невозможно находиться из-за отвратительного запаха. Река Тура – единственный открытый источник водоснабжения для большей части Тюмени.