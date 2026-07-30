30 Июля 2026
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба &quot;Спецавтобазы&quot;

"Спецавтобаза" установит дополнительные контейнеры в Екатеринбурге на День города

АО "Спецавтобаза" установит в местах празднования Дня города в Екатеринбурге 100 дополнительных контейнеров для мусора и биотуалетов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального оператора. После завершения всех мероприятий, компания также оперативно вывезет все отходы.

Работник "Спецавтобазы"(2026)|Фото: пресс-служба "Спецавтобазы"

Отмечать День города уральская столица будет 1 августа. Для подготовки мест проведения и обеспечения их необходимой инфраструктурой "Спецавтобаза" работала совместно с мэрией. Схемы расстановки контейнеров и биотуалетов уже согласованы с организаторами мероприятия.

"День города — масштабное событие, в ходе которого образуется большое количество отходов. Сразу после окончания праздничных мероприятий «Спецавтобаза» планирует усиленный режим работы спецтехники, в том числе ночной, — комментирует и.о. главного инженера АО "Спецавтобаза" Ольга Мигунова. — Призываем жителей бережно относиться к праздничной инфраструктуре и выбрасывать мусор в установленные контейнеры".

Мусорные баки "Спецавтобазы"(2026)|Фото: пресс-служба "Спецавтобазы"

Напомним, что в пластиковый контейнер можно выбрасывать любые бытовые отходы, например остатки еды, упаковку от продуктов, пластиковые и стеклянные бутылки. Важно: непотушенные окурки и легковоспламеняющиеся жидкости выбрасывать в мусорный бак нельзя — это может привести к возгоранию и порче контейнерного оборудования.

Вывоз мусора с контейнерных площадок Екатеринбурга в День города будет осуществляться в обычном режиме. В случае возникновения переполнения на площадке жители могут оперативно сообщить об этом регоператору через онлайн-диспетчер в мессенджере МАХ по номеру 8 (912) 690-07-00 (с фото и точным адресом площадки).

Теги: Екатеринбург, День города, спецавтобаза, контейнер


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