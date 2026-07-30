30 Июля 2026
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Общество Тюменская область
Фото:Накануне.RU

В Тюменском округе начали с воздуха изучать состояние гидротехнических сооружений

В Тюменском округе начали каждый день с воздуха изучать состояние гидротехнических сооружений.

На кадрах видно, как вода подбирается вплотную к домам. Сейчас важно следить за состоянием насыпей и дамб. Контроль с воздуха поможет выявить слабые места и оперативно среагировать в случае необходимости.

По Туре на территории Тюменского округа расположено 27 населённых пунктов, 17 из них оказались в зоне подтопления. За сутки река прибавила ещё девять сантиметров.

Уровень воды в реке составил 886 см. Под угрозой оказались и девять СНТ. Все оперативные службы работают в усиленном режиме, принимаются меры по защите населённых пунктов от паводка, написал в своём telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

28 июля в Тюмени был введен режим ЧС регионального характера. 29 июля объявили набор волонтёров для борьбы с паводком. В связи со сложившейся ситуацией в областном центре создан оперативный волонтерский штаб. Войти в него могут неравнодушные жители города.

"Уважаемые земляки, призываем вас присоединиться к нам – группе инициативных и ответственных людей. Нужны волонтеры для работы. Сегодня ситуация с паводком находится на критическом уровне. План мероприятий разработан, техника работает, но не хватает людей, которые помогут на участках", - сообщил первый заместитель главы Тюмени Юрий Баранчук.

Теги: Александр Моор, паводок


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