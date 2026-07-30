Из Генпрокуратуры уволен главный "конфискатор" крупных активов
Из Генеральной прокуратуры уволен Сергей Бочкарев – он был обвинителем на громких судах по изъятию в пользу государства таких активов как аэропорт Домодедово, "Макфа" и "Южуралзолото". Чиновнику прочили место заместителя генпрокурора, также предполагалось, что он может перейти в Верховный суд следом за своим шефом Игорем Красновым. Но в итоге карьера Бочкарева в этом направлении не сложилась, пишет "Коммерсант". Источники издания сообщают, что новый генпрокурор Александр Гуцан был недоволен работой Бочкарева.
Кроме имущественных дел последних нескольких лет Бочкарев также вел дела в отношении крупных бывших чиновников: экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, мэров Махачкалы Саида Амирова и Владивостока Игоря Пушкарева. Именно Сергей Бочкарев представлял обвинение по делу в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко.