Из Генпрокуратуры уволен главный "конфискатор" крупных активов

Из Генеральной прокуратуры уволен Сергей Бочкарев – он был обвинителем на громких судах по изъятию в пользу государства таких активов как аэропорт Домодедово, "Макфа" и "Южуралзолото". Чиновнику прочили место заместителя генпрокурора, также предполагалось, что он может перейти в Верховный суд следом за своим шефом Игорем Красновым. Но в итоге карьера Бочкарева в этом направлении не сложилась, пишет "Коммерсант". Источники издания сообщают, что новый генпрокурор Александр Гуцан был недоволен работой Бочкарева.