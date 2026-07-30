В Свердловской области объявлена беспилотная опасность

Утром 30 июля в Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер и подтвердили в региональном ГУ МЧС.

Сейчас ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Паслер отметил, что в целях безопасности в области могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

"Зайдите в укрытие. Держитесь дальше от окон. Телефон экстренных служб 112", - добавили в свердловском МЧС.

Напомним, что сегодня утром режим "Беспилотная опасность" был введен в соседнем Пермском крае.