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Здравоохранение Москва
Фото: Накануне.RU

Врачи Склифа поставили на ноги американца после отказов в других странах

Специалисты Института имени Склифосовского удалили межпозвоночную грыжу пациенту из США. Ранее мужчина пытался получить помощь в американских и европейских клиниках, но везде слышал отказы. Об этом случае рассказали представители столичного департамента здравоохранения. Из-за постоянной сильной боли иностранец решил лететь в Москву, чтобы доверить свое здоровье врачам знаменитого института. После осмотра медики подтвердили, что грыжа сильно сдавливает нервы пациента, пишет ТАСС.

Травму позвоночника мужчина получил еще несколько месяцев назад. С тех пор его состояние ухудшалось: одна нога почти перестала слушаться, а каждый шаг давался с огромным трудом. Врачи "Склифа" провели малоинвазивную операцию. Через маленький разрез они освободили зажатый нерв и убрали грыжу, при этом хирурги максимально сохранили здоровые ткани вокруг поврежденного участка.

Лечение дало быстрый результат. По информации департамента здравоохранения, уже на следующее утро после работы хирургов пациент смог самостоятельно встать на ноги. Всего через два дня врачи выписали мужчину из больницы в хорошем состоянии. Теперь он может ходить без посторонней помощи и прежних мучений.

Сообщалось, что в екатеринбургской больнице №40 запускают первую в городе школу здоровья для пациентов с эпилепсией, где ежегодно лечатся около 2,5 тысяч человек с таким диагнозом. С 30 июля неврологи начнут проводить бесплатные лекции в очном и онлайн-форматах, рассказывая взрослым и детям о правилах приема лекарств, режиме сна и необходимых обследованиях.

 

Теги: позвоночник, здоровье, операция


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