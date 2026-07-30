БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области

Беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области, предварительно, есть один пострадавший. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.

По его словам, около 200 сотрудников эвакуировано. На территории склада произошло возгорание, на месте работают пожарные. Также туда прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Задымление, возникшее из-за пожара, может двигаться в сторону Пензы, заявил глава города Олег Денисов. Он призвал жителей ограничить нахождение на улице.

Перед атакой на территории Пензенской области были объявлены режимы "Ракетная опасность" и "Беспилотная опасность", а также введен план "Ковер". Сейчас все угрозы сняты.

Напомним, логистические центры компании Wildberries с середины июля подвергаются атакам беспилотников, пострадали склады в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Тамбовской и Воронежской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Сообщалось, что Wildberries начала поиск складских объектов в Казахстане, таким образом компания хочет обезопасить инфраструктуру от ударов ВСУ.