У скончавшегося уральского ученого были постоянные конфликты с местными из-за опытных полей

У погибшего директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина, который скончался после конфликта с родителями школьников и избиения, могли быть и другие конфликты с местными жителями. Об этом СМИ рассказал его подчиненный Михаил Севостьянов.

Как сообщает телеканал "Звезда", один из напавших является руководителем компании по утилизации сточных вод, чьи ассенизаторские машины сливали нечистоты на посевы. Также утверждается, что многие хотели отобрать землю, где росли культуры, но Зезин не позволял этого сделать и получал множество угроз.

"Земля около города имеет большую ценность, поэтому желающих получить ее в собственность много. Он боролся с этим, боролся за земли института. Ему угрожали, однажды даже ворота подожгли, но он все это прошел", - заявил Севостьянов.

По его словам, Зезин не мог бросить катавшихся по опытным полям на квадроциклах детей одних в лесу, поэтому решил помочь и отвезти к родителям.

На ситуацию с избиением уральского ученого обратил внимание председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Как сообщил он в своем канале, инцидент "больше похож на сюжет фильма о 90-х". Политик задался вопросом, почему расследование началось только через 10 дней после случившегося.

"Вопрос очевиден: чем занималась местная полиция все это время? Камер возле института достаточно, да и пропустить четыре джипа непросто с учетом текущих систем наблюдения. Считаю, что нужно провести проверку действий или же бездействия местных органов правопорядка. Готовим заявление в Генеральную прокуратуру", - заявил Слуцкий.

Он пообещал направить депутатский запрос главе СК РФ Александру Бастрыкину, чтобы тот взял на личный контроль расследование данного дела.

Накануне в Екатеринбурге по делу о гибели ученого был задержан второй фигурант. В полиции ранее заявляли, что вовремя отреагировали на поступившее заявление об инциденте.