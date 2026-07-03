Президент Литвы заявил, что НАТО может расколоться на три части

НАТО может распасться, если страны-участницы не достигнут целевого показателя альянса по расходам на оборону, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Было бы крайне спорно или неоднозначно, если бы одни страны попытались сделать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, а другие колебались бы, скажем, на уровне двух процентов или 2,5 процента. Это разделит, естественно, альянс на две или три части", — сообщают РИА Новости со ссылкой на Politico.

По мнению литовского президента, это плохо скажется на духе коллективной обороны в организации и может стать проблемой.

Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность военного блока и требовал, чтобы государства — члены блока повысили расходы на эту сферу до пяти процентов от ВВП.

При этом генсек альянса Марк Рютте в среду заявил, что страны НАТО уже приблизились к пределу возможностей по быстрому увеличению оборонных расходов, поскольку дальнейший рост ограничивается производственными мощностями и кадровыми ресурсами.