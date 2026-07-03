Водитель катера насмерть сбил ребенка

В Воронеже Следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России задержали 45-летнего судоводителя по подозрению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем смерть малолетнего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел в акватории Воронежского водохранилища, где катер под управлением мужчины совершил наезд на ребенка.

Изначально дело было возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ. Позднее обвинение переквалифицировали на часть 2.1 той же статьи — нарушение правил, совершённое лицом в состоянии опьянения и повлёкшее смерть человека. Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности.