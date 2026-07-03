Двое мужчин пропали после поисков четырехлетнего мальчика, которого снесло течением в Иркутской области

Двое мужчин пропали после поисков четырехлетнего мальчика, которого снесло течением в Иркутской области, сообщает SHOT.

42-летний Алексей Коротков и 45-летний Николай Баиров отправились вместе со спасателями на поиски четырехлетнего мальчика. Они также пропали — их могло унести течением.

Инцидент произошел между населенными пунктами Шаманка и Введенщина сегодня. Днем тургруппа на рафтах сделала остановку на острове во время своего маршрута. Четырехлетний мальчик и восьмилетняя девочка во время отдыха зашли в воду, их стало уносить течением. К ним на помощь бросились в воду двое мужчин, девочку вытащили, мальчика не успели. По нашей информации, ребёнок отправился на сплав на рафтах вместе с мамой.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. ИП, организовавший сплав, установлен. Прокуратура города Шелехова проводит проверку.