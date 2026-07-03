Следователи изъяли 63 экзотических животных и птиц в Адыгее после гибели пенсионерки от обезьяны

Следователи изъяли 63 экземпляра экзотических животных и птиц с территории частного домовладения в Адыгее после гибели пенсионерки от укусов обезьяны, сообщают РИА Новости.

В вольере одного из частных домовладений садоводческого товарищества Тахтамукайского района Адыгеи незаконно содержались экзотические животные и птицы, в том числе приматы. Осуществлявшая уход за животными 84-летняя местная жительница, собираясь их покормить, открыла вольер. Одна из обезьян напала на женщину и покусала ее за ноги, в результате чего пенсионерка скончалась. Животное напало также на 39-летнего внука женщины, его доставили в больницу.

Экзотические животные и птицы принадлежали внучке погибшей, в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Он уточнил, что животных разместили в сафари-парке, который находится на территории парка "Солнечный остров" в Краснодаре.