03 Июля 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Департамент информационной политики Губернатора Свердловской области

УрФУ назвал отсутствие мантий у выпускников виной поставщика

Уральский федеральный университет, чьи выпускники в этом году были вынуждены отказаться от традиционных мантий, обвинил в этом поставщика. В вузе заявили, что поставщик привез только 2/3 от общего количества заказа, из-за чего и было принято решение отказаться от мантий совсем, чтобы часть студентов не чувствовала себя обделенной.

Как передает "Ъ-Урал" со ссылкой на пресс-службу УрФУ, заказ должны были поставить еще 22 июня, чтобы вуз успел подготовиться к выпускному, однако поставщик заявил, что сможет доставить мантии только вечером 26 июня. Из-за этого выдача комплектов студентам была назначена на 09.00 27 июня - сразу перед выпускным. Но к утру 27 июня у вуза все еще не хватало трети всех мантий, а часть пришедших комплектов были неполными. Более того, качество также не соответствовало заявленным требованиям: разные длина и оттенки шарфов, на шарфах не было флизелина, стандарты пошива также были нарушены.

"Университет, руководствуясь и письменными, и устными заверениями поставщика о том, что к утру 27.06 все количество комплектов по договору будет доставлено, не объявлял своим выпускникам информацию до последнего, что, в конечном счете, усугубило ситуацию, — ребята готовились к празднику впопыхах, решая вопрос с нарядами",— пояснили в УрФУ.

При этом, у ООО "Терминал" (бренд "Креатив Мерч Бюро") своя версия событий. По их заверениям, они успели бы собрать все комплекты к празднику, однако УрФУ сам остановил поставку. В качестве доказательства компания предоставила переписку с представителями вуза, которые ближе к 07.00 27 июня заявили, что больше не будут принимать мантии, так как к ним пришла только часть комплектов, и на всех их не хватит.

На сегодняшний день, все мантии находятся в университете, хотя "Креатив Мерч Бюро" так и не получил за них оплату — только аванс в 30%, а акты приемки до сих пор не подписаны. Общая стоимость контракта составляла 11,293 млн рублей. В УрФУ уже направлен официальный ответ на уведомление о расторжении договора.

"Сейчас стадия переговоров, пока однозначно заявить о последовательности действий нельзя, так как обе стороны вырабатывают стратегию", — сказала Юлия Лопаницына, директор швейной компании "Строчка", которая занимается пошивом для студентов.

Теги: УрФУ, выпускной, мантия, поставщик


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