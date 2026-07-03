В Нефтеюганске перед судом предстанет акушер-гинеколог за гибель младенца во время родов

В Нефтеюганске перед судом предстанет акушер-гинеколог, обвиняемая в халатности, повлекшей гибель младенца во время родов. Трагедия произошла 6 апреля 2024 года в родильном отделении окружной клинической больницы.

Как сообщает "КП-Екатеринбург", 35-летняя пациентка поступила в роддом с первой беременностью, осложнённой сахарным диабетом. Врачи предупреждали, что плод может набрать крупный вес, однако на УЗИ перед родами масса тела была оценена в 3500 граммов, и сотрудники учреждения заверили женщину, что она сможет родить самостоятельно.

Схватки начались 6 апреля и длились несколько часов, но раскрытие оказалось недостаточным. Несмотря на просьбы роженицы о кесаревом сечении, дежурный врач отказала. Состояние женщины ухудшилось, открылось сильное кровотечение, и её экстренно доставили в операционную. Спасти ребёнка не удалось — он застрял в родовых путях и погиб от асфиксии.

После переезда в Екатеринбург супруги добились возбуждения уголовного дела. Проведённая в феврале 2026 года экспертиза установила, что причиной гибели плода стало несвоевременное родоразрешение путём кесарева сечения.

20 февраля 2026 года врачу, дежурившей в тот день, было предъявлено обвинение по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Однако летом дело переквалифицировали на часть 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека). В настоящее время материалы переданы в суд.

Ранее супруги уже получили компенсацию морального вреда от больницы: роженице — 2,5 миллиона рублей, её мужу — 1,5 миллиона рублей.