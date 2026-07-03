Через Крымский мост запретили провозить одновременно запасы бензина и газа

Через Крымский мост запретили провозить одновременно запасы бензина и бытового газа из-за требований безопасности. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Сейчас туристы могут взять с собой либо 200 литров бензина в любых емкостях объемом до 50 литров, либо 100 литров бытового газа. Норма не планируется к изменению, несмотря на слухи, отметил Крючков.

Канистры могут быть любые, однако запрещены бочки объемом 50 литров и более из-за сложностей досмотра. Канистры до 40 литров допускаются без ограничений, специальная маркировка "для ГСМ" не требуется.

Ранее сообщалось, что туристы, направляющиеся в Крым, иногда пытаются скрыть, что везут с собой запасы бензина, хотя провоз топлива в объеме до 200 литров на полуостров не запрещен. Находки делают сотрудники досмотра перед Крымским мостом.