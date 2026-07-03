В Челябинске агрофирма "Ариант" ушла в залог банка

ООО "Агрофирма "Ариант"" ушло в залог финансовому учреждению. Речь идёт об "Альфа-банке".

Он стал залогодержателем 100% доли в указанном ООО. Номинальная стоимость доли в залоге – 28,18 млрд руб. Обременение оформили по трём договорам, сообщает "Ъ-Южный Урал".

Ранее в Челябинске рассмотрено заявление агрофирмы "Ариант" о включении в соответствующий реестр требования от ООО "Консультанты Урала" 297,6 млн руб. Оно удовлетворено. Требование кредитора признано обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника – ООО "Консультанты Урала".