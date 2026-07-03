Роспотребнадзор просит туристов проверять здоровье после поездок на Бали

Роспотребнадзор рекомендует россиянам внимательно проверять самочувствие после отдыха на Бали из-за вспышки лихорадки денге. В Индонезии сейчас также наблюдают сезонный подъем гриппа штамма A(H3N2), и симптомы этих двух болезней почти идентичны. У пациентов резко поднимается температура, болит голова, появляется ломота в теле и тошнота. Из-за этого туристы часто путают опасную тропическую инфекцию с обычной простудой, что мешает вовремя начать правильное лечение, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Риск заражения возрастает в людных курортных зонах, особенно когда организм ослаблен после перелета и акклиматизации. Чтобы обезопасить себя, специалисты советуют использовать маски, антисептики и репелленты от комаров. Если по возвращении в Россию вы почувствовали недомогание, немедленно вызовите врача. Обязательно сообщите медикам о поездке на Бали - эта информация поможет им отличить лихорадку денге от гриппа и спасти ваше здоровье.

Ранее по меньшей мере десять российских туристов заразились лихорадкой денге после отдыха в пятизвездочном отеле на Мальдивах. Постояльцы жаловались на обилие комаров в номерах, однако администрация курорта не приняла мер, что привело к массовым укусам и последующему инфицированию.