Игорь Мартынов принял участие в в торжественном мероприятии чествования лучших выпускников и педагогов Камызякского района

03 Июля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем Абрамович приезжал в Киев?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Образование Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов принял участие в в торжественном мероприятии чествования лучших выпускников и педагогов Камызякского района

Сегодня в Камызякском районном Доме культуры состоялась торжественная церемония вручения золотых и серебряных медалей «За особые успехи в учении» выпускникам общеобразовательных учреждений Камызякского района, а также подведение итогов муниципального этапа Всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года 2026» и «Учитель года 2026».

В мероприятии приняли участие Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин и глава Камызякского района Михаил Черкасов.

В приветственном слове Игорь Мартынов отметил, что успех каждого ребёнка — это, прежде всего, труд учителя, который на протяжении одиннадцати школьных лет вёл своих воспитанников к вершинам знаний.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«Одиннадцать лет рука об руку шли к своим победам учителя и учащиеся. Открывали мир, решали задачи, определяли главные ценности жизни. Узнавали историю России и знакомились с достижениями в разных областях науки и производства. Участвовали в соревнованиях, проектах, дискуссиях. И сегодня мы чествуем лучших выпускников нашего района, которые своим умом и трудом заслужили очень весомые награды», — подчеркнул спикер регионального парламента.

В этом году 33 выпускника Камызякского района удостоены медалей «За особые успехи в учении» I и II степени. Среди награжденных — учащиеся лицея №1 имени А.П. Гужвина, Камызякской СОШ №4, Раздорской школы им. Губернатора А.П. Гужвина и других образовательных учреждений района.

Игорь Мартынов отметил, что впереди у ребят новые горизонты, профессия и дела, которыми они будут гордиться. Как бы не сложилась жизнь, важно всегда помнить свою малую родину, своих учителей и школьных друзей.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Кроме того, особое внимание на церемонии было уделено труду наставников. Игорь Мартынов вручил Почётные грамоты и Благодарственные письма Думы Астраханской области педагогам, воспитавшим молодое поколение. За многолетний добросовестный труд в системе образования, профессионализм и компетентность награждены сотрудники Центра дополнительного образования Камызякской СОШ №4, Лицея №1 и Тузуклейской основной общеобразовательной школы.

Также в рамках мероприятия были подведены итоги муниципального этапа Всероссийских конкурсов «Воспитатель года России 2026» и «Учитель года России 2026». Глава района Михаил Черкасов вручил награды победителям и призёрам конкурсов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Украшением праздника стали творческие номера в исполнении учащихся и педагогов, а также школьный вальс медалистов.

Теги: игорь мартынов, дума астраханской области, торжественное мероприятие, медалисты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети