Игорь Мартынов принял участие в в торжественном мероприятии чествования лучших выпускников и педагогов Камызякского района

Сегодня в Камызякском районном Доме культуры состоялась торжественная церемония вручения золотых и серебряных медалей «За особые успехи в учении» выпускникам общеобразовательных учреждений Камызякского района, а также подведение итогов муниципального этапа Всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года 2026» и «Учитель года 2026».

В мероприятии приняли участие Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин и глава Камызякского района Михаил Черкасов.

В приветственном слове Игорь Мартынов отметил, что успех каждого ребёнка — это, прежде всего, труд учителя, который на протяжении одиннадцати школьных лет вёл своих воспитанников к вершинам знаний.

«Одиннадцать лет рука об руку шли к своим победам учителя и учащиеся. Открывали мир, решали задачи, определяли главные ценности жизни. Узнавали историю России и знакомились с достижениями в разных областях науки и производства. Участвовали в соревнованиях, проектах, дискуссиях. И сегодня мы чествуем лучших выпускников нашего района, которые своим умом и трудом заслужили очень весомые награды», — подчеркнул спикер регионального парламента.

В этом году 33 выпускника Камызякского района удостоены медалей «За особые успехи в учении» I и II степени. Среди награжденных — учащиеся лицея №1 имени А.П. Гужвина, Камызякской СОШ №4, Раздорской школы им. Губернатора А.П. Гужвина и других образовательных учреждений района.

Игорь Мартынов отметил, что впереди у ребят новые горизонты, профессия и дела, которыми они будут гордиться. Как бы не сложилась жизнь, важно всегда помнить свою малую родину, своих учителей и школьных друзей.

Кроме того, особое внимание на церемонии было уделено труду наставников. Игорь Мартынов вручил Почётные грамоты и Благодарственные письма Думы Астраханской области педагогам, воспитавшим молодое поколение. За многолетний добросовестный труд в системе образования, профессионализм и компетентность награждены сотрудники Центра дополнительного образования Камызякской СОШ №4, Лицея №1 и Тузуклейской основной общеобразовательной школы.

Также в рамках мероприятия были подведены итоги муниципального этапа Всероссийских конкурсов «Воспитатель года России 2026» и «Учитель года России 2026». Глава района Михаил Черкасов вручил награды победителям и призёрам конкурсов.

Украшением праздника стали творческие номера в исполнении учащихся и педагогов, а также школьный вальс медалистов.