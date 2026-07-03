Визовые центры Кипра в России снова открывают прием документов с 6 июля

Визовые центры Кипра в России начнут принимать документы у туристов уже с 6 июля. Об этом официально сообщила пресс-служба посольства республики в Москве. За подачу бумаг путешественники заплатят сервисный сбор в размере 5 евро. Сама виза обойдется взрослым и детям старше 12 лет в 90 евро, а за ребенка от 6 до 12 лет родители отдадут 45 евро. Эти правила вступают в силу одновременно с открытием центров, что значительно упростит жизнь тем, кто планирует отпуск на море.

Ранее, 15 июня, визовые центры резко прекратили работу с россиянами. Это произошло из-за того, что посольство расторгло договор с компанией-оператором BLS International. В течение этого времени люди могли подать заявки только лично в консульском отделе в Москве или в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Теперь дипломаты уладили административные вопросы, и сеть приема документов возвращается к обычному режиму работы по всей стране. Это избавит туристов от необходимости ехать в крупные города ради посещения консульств.

С 12 февраля в Москве и Санкт-Петербурге возобновили работу японские визовые центры, и в системе уже открылась запись на подачу документов.