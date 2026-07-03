Суд обязал "Управтодор" Югры за полгода обеспечить защиту трёх мостов от БПЛА

Суд обязал управление автомобильных дорог Ханты-Мансийского автономного округа в течение шести месяцев обеспечить защиту трёх мостов от беспилотных летательных аппаратов. Основанием для судебного разбирательства стало бездействие учреждения, которое, по данным прокуратуры, затягивало выполнение новых требований транспортной безопасности и ограничивалось лишь подготовкой документов, хотя обязанность по защите объектов вступила в силу ещё в 2025 году, сообщает Neft.

Решение суда касается путепровода через железную дорогу на трассе Нефтеюганск – Сургут, а также мостов через реки Котым-Еган (дорога Сургут – Нижневартовск) и Тромъ-Еган (трасса Сургут – Когалым). Все три объекта включены в федеральный перечень инфраструктуры, подлежащей обязательной защите.

В ходе заседания представители управления просили перенести сроки на 2027 год, ссылаясь на отсутствие финансирования, затянувшуюся подготовку проектной документации и работу подрядчиков. Однако суд указал, что эти обстоятельства не освобождают учреждение от исполнения требований закона.

В течение шести месяцев управление должно провести дополнительную оценку уязвимости объектов, утвердить планы транспортной безопасности, а также установить средства обнаружения и противодействия беспилотникам — системы радиоэлектронной борьбы, подавления сигналов управления и навигации, оптико-электронные комплексы.

Федеральные правила, вступившие в силу в 2025 году, обязывают защищать стратегические мосты и путепроводы от угроз с использованием БПЛА. Вокруг таких объектов устанавливается зона безопасности радиусом до пяти километров, а на самих сооружениях монтируются технические средства обнаружения и подавления дронов.