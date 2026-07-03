03 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

На Урале арестован водитель "Инфинити", устроивший ДТП с четырьмя погибшими

Синарский районный суд Каменска-Уральского, рассмотрев материалы следственного подразделения полиции, согласился с доводами МВД и арестовал обвиняемого в резонансном ДТП с гибелью четырех человек на улице Лермонтова. Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, фигурант дела, 27-летний местный житель Никита Трухин, ближайшие два месяца проведет под стражей.

В ночь на 2 июля в дежурную часть территориального ОВД поступило тревожное сообщение, что на окраине Каменска-Уральского произошла дорожная авария. Водитель иномарки при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2110. В результате сильного удара в "Ладе" погибли водитель и три пассажира.

"Полиция их личности уже установила. Это три мужчины и женщина, 2001, 1991 и 2002 годов рождения. Все они местные жители. В салоне "Инфинити" кроме водителя находились два пассажира-мужчины. Они были доставлены в больницу для оказания помощи, госпитализация им не потребовалась", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, судебное разбирательство проходило с участием представителей ОВД, старшего помощника прокурора города Елены Шистеровой, судьи Александры Москалевой и родных погибших в автокатастрофе людей.

"Подозреваемый обратился к семьям погибших в ДТП и попросил у них прощения, но при этом не произнес слов, что осознал свою причастность к трагедии. Кроме того, он выразил протест в связи с избранием меры пресечения в виде изоляции от общества. Адвокат Наталья Ефимовских просила судью не лишать свободы подзащитного и отправить его под домашний арест. "Инфинити"-убийцу гражданин Трухин приобрел в апреле 2026 года. На его счету имеется 14 нарушений ПДД. Исследование показало, что в момент аварии он находился в сильной степени алкогольного опьянения – 0,612 мг/л", - отметил Валерий Горелых.

По его словам, сотрудники полиции продолжают тщательное расследование обстоятельств страшного ДТП. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы и комплексная видеоавтотехническая экспертиза.

Теги: суд, водитель, арест, Инфинити, ДТП, Каменск-Уральский


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