Спикер Думы Астраханской области поздравил коллег из Могилёвской области с Днём Независимости Белоруссии

Председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов направил поздравительный адрес председателю Могилевского областного Совета депутатов Александру Горошкину по случаю главного государственного праздника дружественной республики — Дня независимости.

В своем обращении спикер регионального парламента подчеркнул глубокие исторические связи и общность ценностей двух народов:

"От имени думы Астраханской области и от себя лично поздравляю Вас и всех жителей Могилёвской области с национальным праздником — Днём независимости Республики Беларусь. Эта дата — символ суверенитета, единства и преемственности поколений. Она напоминает о героическом прошлом белорусского народа, о его стойкости и способности созидать, преодолевая любые трудности".

Игорь Мартынов подчеркнул, что Астраханскую и Могилевскую области связывают давние партнёрские отношения, основанные на взаимном уважении, общих культурных и экономических интересах. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии межрегионального диалога и реализации совместных проектов, направленных на укрепление российско-белорусского сотрудничества.

"Убежден, что многолетние традиции дружбы и добрососедства, связывающие наши регионы, будут и впредь служить прочной основой для укрепления нашего сотрудничества", отметил Игорь Александрович.

Председатель думы Астраханской области пожелал коллегам успехов в законотворческой деятельности на благо Могилёвской области и всей Республики Беларусь.

Напомним, День независимости Республики является главным праздником белорусской государственности и ежегодно отмечается 3 июля. В этот день в 1944 году столица страны, город Минск, была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.