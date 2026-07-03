03 Июля 2026
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Политика В бывшем СССР Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Спикер Думы Астраханской области поздравил коллег из Могилёвской области с Днём Независимости Белоруссии

Председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов направил поздравительный адрес председателю Могилевского областного Совета депутатов Александру Горошкину по случаю главного государственного праздника дружественной республики — Дня независимости.

В своем обращении спикер регионального парламента подчеркнул глубокие исторические связи и общность ценностей двух народов:

"От имени думы Астраханской области и от себя лично поздравляю Вас и всех жителей Могилёвской области с национальным праздником — Днём независимости Республики Беларусь. Эта дата — символ суверенитета, единства и преемственности поколений. Она напоминает о героическом прошлом белорусского народа, о его стойкости и способности созидать, преодолевая любые трудности".

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов подчеркнул, что Астраханскую и Могилевскую области связывают давние партнёрские отношения, основанные на взаимном уважении, общих культурных и экономических интересах. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии межрегионального диалога и реализации совместных проектов, направленных на укрепление российско-белорусского сотрудничества.

"Убежден, что многолетние традиции дружбы и добрососедства, связывающие наши регионы, будут и впредь служить прочной основой для укрепления нашего сотрудничества", отметил Игорь Александрович.

Могилёв(2024)|Фото: Накануне.RU

Председатель думы Астраханской области пожелал коллегам успехов в законотворческой деятельности на благо Могилёвской области и всей Республики Беларусь.

Напомним, День независимости Республики является главным праздником белорусской государственности и ежегодно отмечается 3 июля. В этот день в 1944 году столица страны, город Минск, была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

Теги: день независимости белоруссии, дума астрахаской области, игорь мартынов


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