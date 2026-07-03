Александр Тихонов поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником

Сегодня Госавтоинспекция отмечает свое 90-летие. Руководитель комитета по бюджету, финансам и налогам Александр Тихонов лично поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД МВД России в городе Астрахани с этим профессиональным праздником и юбилеем.

На торжественном мероприятии, посвященном Дню образования подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного движения в системе МВД России, депутат выступил с речью и вручил Благодарственные письма от Городской Думы за профессионализм и добросовестное исполнение служебных обязанностей тем сотрудникам УМВД России по городу Астрахани, которые особенно отличились.

Он подчеркнул уникальность и сложность их деятельности: «Вы выбрали опасную и благородную профессию. Вы всегда на посту – даже возвращаясь домой, ваш профессиональный взгляд и чувство ответственности остаются с вами. В этот праздничный день мы также вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь, защищая наш мир и покой. Вечная слава героям!»

В заключение лучшие солисты города подарили собравшимся свои музыкальные номера. Мероприятие завершилось общей фотографией.