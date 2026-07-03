На улице Амундсена в Екатеринбурге перевернулся самосвал

В Екатеринбурге на улице Амундсена перевернулся самосвал. Об этом Накануне.RU сообщают читатели.

Инцидент произошел недалеко от ТЭЦ "Академическая". Большегруз вез, вероятно, строительный мусор. Все содержимое кузова опрокинулось на тротуар. Судя по расположению самосвала, вероятно, водитель мог не вписаться в поворот.

На данный момент о пострадавших не сообщается. Накануне.RU обратились за подробностями в Госавтоинспекцию по Екатеринбургу.