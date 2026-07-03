Минцифры возглавит развитие искусственного интеллекта в России

Власти наделили Минцифры новыми полномочиями в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект". Специалисты уже подготовили поправки в положение о ведомстве, чтобы министерство могло формировать единый подход к современным технологиям. В пресс-службе ведомства пояснили, что это решение поможет навести порядок в документах и ускорить запуск умных сервисов в государственных структурах.

Теперь министерство будет напрямую определять государственную политику и создавать законы в сфере ИИ. Чиновники возьмут на себя координацию внедрения технологий не только в госуправлении, но и в ключевых отраслях экономики. Ведомство также начнет оценивать, насколько эффективно работают новые разработки, и предлагать способы их улучшения.

Кроме того, Минцифры займется международным сотрудничеством и поддержит создание крупных базовых моделей искусственного интеллекта. Министерство будет проверять региональные программы цифровизации и писать инструкции для бюджетных организаций о том, как правильно использовать нейросети. Также ведомство обеспечит доступ к технологиям ИИ для всех пользователей платформы "ГосТех". Таким образом, министерство станет главным центром, который определяет приоритеты развития цифровых технологий в стране.

Сообщалось, что российская полиция начала тестировать систему на базе искусственного интеллекта, способную распознавать дипфейки и поддельные голосовые сообщения. Новая программа помогает оперативникам выявлять следы компьютерной обработки, которые не видны человеку, что особенно важно для борьбы с популярной схемой "фейковый босс", когда мошенники имитируют голос начальника для кражи денег компании.