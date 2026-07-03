Россия может через посредников начать импорт авиакеросина из Японии - Reuters

Россия собирается импортировать партию авиационного топлива из Японии через торговых посредников, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В цепочке сделок, якобы, участвуют несколько трейдеров. Ожидается, что в первой половине июля из японского порта Тиба будет отгружено не менее 200 тыс. баррелей авиационного топлива, оно отправится в Южную Корею. Там топливо, вероятно, перегрузят на другое судно и отправят уже в Россию, конечный пункт назначения пока не называется.

В Минэнерго России, а также в министерствах промышленности Южной Кореи и Японии не ответили на запросы журналистов.

Издание пишет, что в последний раз, согласно данным сервиса отслеживания морского трафика Kpler, такая поставка была осуществлена в феврале 2022 года – тогда 22 тыс. баррелей авиакеросина поставили из южнокорейского города Йосу во Владивосток.

Согласно данным компании Kpler, экспорт российского авиационного топлива в этом году сократился примерно до 13 тыс. баррелей в сутки, в основном в Турцию. В прошлом году Россия экспортировала около 30 тыс. баррелей в сутки этого топлива.