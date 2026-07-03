03 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге временно изменят маршруты четырех трамваев и двух троллейбусов

В Екатеринбурге временно изменят маршруты четырех автобусов и двух троллейбусов. Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Малышева и Мира.

С 11 по 14 июля общественный транспорт на участке будет курсировать следующим образом:

  • трамвай № 8: Машиностроителей – Донбасская – Победы – Кузнецова – Космонавтов – Трамвайный – Смазчиков – Луначарского – Ленина – УрФУ– Гагарина – Блюхера – Шарташ;
  • трамвай № 13: 7 Ключей – Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – Шарташ;
  • трамвай № 15: Вторчермет – Титова – 8 Марта – Радищева – Московская – Ленина – гостиница "Исеть";
  • трамвай № 23: Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Уральская – Блюхера – Шарташ.
  • троллейбус № 36: Химмаш – Инженерная – Грибоедова – Пархоменко – Щербакова – Белинского – Малышева – Гагарина – Первомайская – Студенческая – Академическая. Далее от Академической – Мира – Первомайская – Гагарина – Малышева – Розы Люксембург – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Щербакова – Пархоменко – Грибоедова – Инженерная – Химмаш;
  • троллейбус № 37: Посадская – Репина – Малышева – Мира – Уралобувь. Далее от Уралобувь – Мира – Педагогическая – Гагарина – Малышева – Репина – Посадская.

Объезд автотранспорта будет направлен по переулку Отдельный – улицам Гагарина – Малышева – Мира.

Теги: Екатеринбург, трамвай, троллейбус, маршрут


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