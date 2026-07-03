Минтранс разрешил большим семьям бесплатно парковать сразу два автомобиля

Министерство транспорта РФ утвердило новые рекомендации по управлению городскими парковками. Теперь ведомство предлагает местным властям давать многодетным семьям, где растут четверо и более детей, право на бесплатную парковку сразу двух машин. Раньше чиновники разрешали парковать без оплаты только одно транспортное средство на семью. Текст соответствующего распоряжения уже появился на официальном сайте министерства.

Минтранс готовил эти изменения вместе с профильным комитетом Госдумы с мая 2026 года. Власти внедряют такие меры в рамках плана по поддержке семей в транспортной отрасли. Специалисты министерства подчеркивают, что документ носит рекомендательный характер. Это значит, что окончательное решение о льготах принимают власти в регионах, так как именно они управляют парковочным пространством в городах. Тем не менее, федеральный центр официально закрепил право больших семей на бесплатную стоянку для расширенного автопарка.

К 2027 году российское правительство планирует внедрить новые правила для установки скоростных лимитов на дорогах, чтобы сделать их более логичными и безопасными. Согласно утвержденному плану Минтранса, ограничения будут определять индивидуально для каждого участка, учитывая качество асфальта, интенсивность движения и окружающую инфраструктуру.