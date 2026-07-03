Суд арестовал экс-главу Росавиации Нерадько

Хорошевский суд Москвы арестовал бывшего главу Росавиации Александра Нерадько. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Экс-глава Росавиации уже обжаловал арест, следует из электронной базы данных Хорошевского суда.

СМИ пишут, что дело Нерадько связано с госконтрактами. По данным источника "Известий", речь идет о хищении около 800 млн рублей при строительстве новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово.

РЕН ТВ сообщает, что Нерадько мог участвовать в схеме по продаже самолетов за рубеж в 2020-2021 годах. По информации источника, часть воздушных судов могла позже оказаться на Украине.