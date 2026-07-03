Вторую очередь обновленного аэропорта Рощино откроют для пассажиров этим летом

Вторую очередь обновленного здания аэропорта Рощино власти Тюменской области планируют открыть для пассажиров уже этим летом. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Моор вместе с главой города Максимом Афанасьевым осмотрели аэровокзальный комплекс. Работы здесь фактически уже завершены - строительство находится на финальной стадии, рабочие завершают мелкие штрихи.

"Напомню, что реконструкцию Рощино компания "Новапорт Холдинг" – владелец аэропорта, начала в 2023 году. По проекту площадь нашей воздушной гавани увеличится вдвое, пропускная способность – втрое. Телескопических трапов – семь, и они уже работают. Вырастет количество стоек регистрации с 15 до 39. Все работы идут по плану, и это с учетом, что на время стройки аэропорт продолжает функционировать в обычном режиме", - прокомментировал Александр Моор.

Он отметил, что уже сейчас заметно, насколько комфортнее будет в обновленном здании.

Полностью завершить реконструкцию аэровокзала планируется к осени 2027 года.

Напомним, что это не первая реконструкция аэропорта. Старый терминал построен в 1968 году для обеспечения пассажирского грузопотока, возросшего в связи с развитием нефтегазового комплекса. В 1998 году здание аэровокзала было реконструировано, организован международный терминал. В 2016 году, в рамках реконструкции воздушной гавани, старое здание аэровокзала было полностью демонтировано, и на его месте возвели новый, современный терминал общей площадью более 27 тыс. "квадратов".