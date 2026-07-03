Пять человек погибли при ударе ВСУ по рынку в Токмаке

В результате атаки ВСУ по городскому рынку Токмака погибли 5 мирных жителей. Еще 18 человек получили ранения, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, пострадавшие продолжают поступать в больницы. Развернуты дополнительные операционные.

"Это удар по мирной жизни, по людям, которые пришли за продуктами. Ответственность за эту трагедию лежит на тех, кто сознательно бьет по гражданским объектам", - написал Балицкий в Telegram-канале.

В регионе сформирован штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим. Губернатор поручил немедленно начать работу с семьями погибших.