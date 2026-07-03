Интерпол раскрыл имя подозреваемой в покушении на олигарха Ермолаева

Интерпол назвал имя главной подозреваемой в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Это — украинка Анастасия Березовская.

Женщина родилась в 1987 году. У нее есть татуировка на правой руке от плеча до локтя, говорит на немецком языке.

Интерпол выдал официальное "красное уведомление" для ее поиска, пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что после преступления женщина направилась во французскую коммуну Босолей, а затем со своими сообщниками уехала в Италию. По данным BFMTV, сейчас украинка находится в Германии.

Покушение на Ермолаева произошло в подъезде его дома в Монако. Пострадал он, его гражданская жена (она до сих пор в крайне тяжелом состоянии) и их 13-летний сын. Ранее газета Figaro также сообщала, что пакет со взрывчаткой могла подбросить женщина.