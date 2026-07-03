Визит Пашиняна на "Иннопром" в Екатеринбург не состоится?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может не посетить Екатеринбург. Ожидалось, что он прибудет в город на следующей неделе.

Ранее фамилия Пашиняна была в списке приглашенных спикеров международной промышленной выставки "Иннопром-2026", которая пройдет в уральской столице с 6 по 9 июля. Сообщалось, что визит армянского премьера запланирован на 6 июля.

Однако после того, как это получило огласку, фамилия Пашиняна внезапно исчезла из списка. Причины исключения политика из числа спикеров выставки в Екатеринбурге неизвестны. Таким образом, на сегодняшний день его визит на мероприятие в столице Урала находится под вопросом.