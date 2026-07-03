"Сами себе". Стариков рассказал о схеме Европы в помощи Киеву

Европа, выделив очередной огромный кредит украинском режиму на 90 млрд евро, не просто поверила в его военные перспективы. Принято политическое решение воевать против России дальше, и на эти цели выделены деньги. Об этом рассказал писатель Николай Стариков.

"Они нарисовали долговые обязательства, которых не было, потом какой-то банк взял у Европейского центрального банка деньги и дал деньги в обмен на эти долговые бумаги. Очень похоже на махинацию. Но главное, чтобы эти деньги не просто шли куда-то, а шли на конкретные дела, тогда инфляция будет минимальной. Далее они дают эти деньги Зеленскому, который закупает вооружение в ЕС. Они записали долг на Украину, при этом взяли деньги, дали сами себе, из правого кармана переложили в левый, а псевдониму "Зеленский" формально дали беспилотники и сами бьют по России. Вот как это работает", - рассказал он на радио "КП".

Он считает, что роль Украины в ударах по территории России чисто декоративная. Это делает Европа, прикрываясь тем, что она лишь финансово помогает ВСУ.