Топ-менеджер ВТБ объяснил причины распродаж на фондовом рынке

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов назвал главной причиной затяжной коррекции российского фондового рынка пересмотр долгосрочных ожиданий по ключевой ставке, а не сам по себе скромный шаг ее снижения.

По словам топ-менеджера, для рынка акций ключевым ориентиром служит прогноз долгосрочной безрисковой ставки: чем она ниже, тем выше котировки. Именно поэтому сигнал Банка России о том, что среднесрочный прогноз по ключевой ставке будет повышен на следующем опорном заседании, оказал на рынок значительно большее давление, чем сам факт снижения на 0,25 п.п. вместо ожидавшихся 0,5 п.п.

«Гораздо важнее коммуникация о более высокой траектории ключевой ставки в будущем», — подчеркнул Пьянов.

Вторым фактором повышенной волатильности он назвал структурную особенность российского фондового рынка — его розничный характер.

По словам Пьянова, значительная доля участников торгует с кредитным плечом, поэтому при движении котировок неизбежно срабатывают маржин-коллы, провоцирующие волну панических продаж и дополнительно раскачивающие рынок.

При этом, первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что сценарий повышения ключевой ставки в России маловероятен.

По его оценке, в худшем сценарии может произойти только то, что на большем количестве заседаний ЦБ ставка останется неизменной, поскольку регулятор стремится поддерживать слабопозитивный рост ВВП и не допускать рецессии.

Пьянов также обратил внимание на то, что рост цен на топливо не блокирует возможность дальнейших «гомеопатических» шагов по ставке: топливный компонент не входит в устойчивые элементы инфляции, которые, по оценке ВТБ, будут снижаться, тогда как цены на бензин будут влиять на неустойчивые компоненты и инфляционные ожидания.

Отвечая на вопрос об угрозе рецессии, топ-менеджер ВТБ отметил, что ожидаемый рост ВВП на 0,5% по итогам года нельзя считать рецессией, поскольку классическое определение рецессии предполагает отрицательную динамику два квартала подряд, тогда как 0,5% — это слабый, но все же положительный рост.