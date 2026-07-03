В Перми разыскивают вертолетную компанию для перевозки пассажиров

"Управление по эксплуатации административных зданий города Перми" ищет вертолетную компанию для перевозки пассажиров. Минимальная цена контракта на госзапкуках составляет 20 млн рублей, сообщает Properm.



Воздушный транспорт не старше шести лет должен развивать скорость не менее 180 км/час и вмещать до 10 человек. Победитель торгов будет осуществлять нерегулярные перевозки с момента заключения договора до ноября 2028 года.



В какие пункты назначения будет летать вертолет, в документах не указано. Заказчик занимается техобслуживанием административных зданий, санитарно-технических систем, инженерных сетей, лифтов, охранной и пожарной сигнализации, строительством и реконструкцией зданий и т.д.