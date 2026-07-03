В Техническом университете УГМК прошла вторая за год церемония вручения дипломов

В Техническом университете УГМК состоялась вторая в этом году торжественная церемония вручения дипломов выпускникам. Студенты четырех направлений очной формы обучения и магистранты получили документы о высшем образовании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, всего в этом году университет окончили 149 студентов, 28 из них – с отличием. Зимой свои дипломы получили выпускники направления "Горное дело", на котором срок обучения составляет 5,5 лет. Будущие инженеры осваивали направления подготовки от металлургии и электроэнергетики до автоматизации производств и проектирования оборудования и процессов.

В этом году университет отмечает 10 лет с момента начала реализации программ высшего образования. Практически все выпускные квалификационные работы направлены на решение конкретных задач предприятий.

Так, одна из магистерских диссертаций, посвященная автоматизации управления технологическим процессом на обогатительной фабрике, была успешно внедрена в производство. Реализация проекта позволила повысить эффективность работы предприятия и принесла подтвержденный экономический эффект.

"Вы приходите в вуз еще школьниками, а выпускаетесь уже специалистами, которых хорошо знают работодатели. Именно поэтому обучение в нашем университете строится вокруг практики. Уверен, что знания и опыт, полученные здесь, станут прочной основой вашей профессиональной карьеры", - подчеркнул директор университета Вячеслав Лапин.

Сами выпускники отметили, что выбрали университет благодаря гарантированной возможности построить карьеру в стабильно развивающейся отрасли, высоким стипендиям, современному общежитию, практически индивидуальному подходу в обучении и насыщенной студенческой жизни.

В этом году Технический университет УГМК занял первое место среди высших учебных заведений Свердловской области и второе по Уральскому федеральному округу в российском локальном рейтинге агентства RAEX – это наивысшая позиция среди всех частных технических вузов. Рейтинг оценивает региональные вузы по показателям, отражающим их образовательный и научный потенциал, а также вклад в развитие промышленности и общества.

Сейчас активно идет приемная кампания. Студентом Технического университета УГМК может стать любой желающий получить передовые инженерные знания и сделать успешную карьеру в активно развивающемся секторе экономики.

Университет принимает абитуриентов по следующим направлениям подготовки:

Горное дело

Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий

Металлургия

Электроэнергетика и электротехника

Автоматизация технологических процессов и производств

Технологические машины и оборудование

Информатика и вычислительная техника

Экономика

Студенты, показывающие успехи в учебной и научной деятельности, могут получать стипендию до 30 тысяч рублей. Подробнее – на сайте университета.