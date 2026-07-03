Economist: США уменьшили поддержку Европы из-за предупреждений России

Администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена возможным обострением отношений с Россией, включая военную эскалацию, поэтому взяла курс на "отползание" от Европы под предлогом того, что той нужно усиливать собственную безопасность, а не рассчитывать на помощь США. Об этом пишет британский журнал The Economist.

Некоторые официальные лица возражают против размещения в Прибалтике ракет, направленных против России. Они считают это риском и дают понять, что не будут вступать в военное столкновение с Россией ради Европы, а тем более ради прибалтов. И предупреждениями России пренебрегать на следует.

Ранее Вашингтон пересмотрел свои планы, отменив предполагаемое развертывание в Германии подразделения, вооруженного крылатыми ракетами "Томагавк" с радиусом действия до 2500 километров. Также было приостановлено выполнение заказов на это вооружение, а союзникам по НАТО некоторое врамя запрещено использовать новейшие разработки в области искусственного интеллекта.

На днях американский журнал Foreign Affairs написал, что в Европе уже поняли, что в случае угрозы не смогут полностью рассчитывать на военную поддержку США. Только 11% европейцев по-прежнему считают США союзником. Большинство же сомневается, что США придут на помощь Европе и будут вступать в войну на ее стороне. Поэтому в Европе нацелены на тотальное перевооружение и военную самодостаточность.